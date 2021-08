Ouvrir le sous menu sorties et loisirs

Témoignage : Sayed, réfugié afghan à Bordeaux, s'inquiète pour sa femme coincée à Kaboul

Sayed Alemi est afghan, et vit à Bordeaux après avoir trouvé refuge en France suite à des prises de positions contre le régime lorsqu'il était étudiant. Sa femme, Samira, est restée à Kaboul. Il ne l'a pas vue depuis six ans, et espère qu'elle pourra le rejoindre, mais comment ?

Sayed Alemi a dû quitter l'Afghanistan en 2015. Il n'a pas revu sa femme depuis six ans, et espère pouvoir la faire venir en France. • © France 3 AQUITAINE

"Pour une femme seule, dans la situation actuelle, l'Afghanistan est l'endroit le plus dangereux du monde", s'inquiète Sayed. "Tout le monde sait comment sont les Talibans, comment ils agissent et comment ils traitaient la population il y a vingt ans." Cet Afghan réfugié à Bordeaux a dû quitter son pays sans sa femme, Samira. Étudiant opposant au régime, il est parti contraint en 2015, après un séjour en prison. "Les femmes ont raison d'avoir peur" Samira, cloîtrée et terrorisée à Kaboul, parvient enfin à le joindre par téléphone ce mardi 17 août pour lui donner quelques nouvelles. "Elle m'a dit que tout était hors de contrôle, en particulier en ville. Les gens ont peur, surtout les femmes. Et elles ont raison d'avoir peur : elles ont perdu leur liberté." Depuis Bordeaux, Sayed tente tout pour aider Samira. "Elle m'a demandé de la sortir de là. Et je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver", souligne le jeune homme. Pour l'instant, l'ambassade est fermée, tout comme l'aéroport. Seule possibilité : traverser la frontière pour rejoindre le Pakistan ou l'Iran. En attendant, Sayed multiplie les démarches auprès de la Croix-Rouge à Bordeaux, et des associations susceptibles de pouvoir l'aider. → regardez le témoignage de Sayed Alemi, interviewé par Gladys Cuadrat et Thibault Grouhel : Témoignage : Sayed, réfugié afghan à Bordeaux, s'inquiète pour sa femme coincée à Kaboul Pierre Hurmic s'engage à accueillir plusieurs familles afghanes à Bordeaux Comme d'autres maires français, Pierre Hurmic a indiqué qu'il s'engageait à accueillir plusieurs familles de réfugiés afghans à Bordeaux, dans un message publié ce mercredi 18 août. "Notre ville, comme beaucoup d'autres, est mobilisée dans cet effort de solidarité internationale qui doit être coordonné à l'échelle nationale et européenne", écrit-il sur le réseau social twitter. J'ai écrit à @francediplo en m'engageant à accueillir plusieurs familles afghanes nommément désignées.

Pierre HURMIC (@PierreHurmic) August 18, 2021

Alice Robinet, avec Gladys Cuadrat et Thibault Grouhel

