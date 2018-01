Rochechouart - Bellac en Fauteuil : la traversée de l'espoir passe en Limousin

Maître-mot : INTERPELLER’’

Traversée de l'espoir

Edouard Détrez, jeune Gersois, handicapé moteur de naissance, se rend à Paris en fauteuil roulant pour tenter de lever les fonds nécessaires à la survie de son entreprise. Il espère rencontrer le Président de la République ! L'une de nos équipes l'a suivi lors de son passage en Haute-Vienne - France 3 Limousin - Reportage de Marine Guigné et Jean-marie Arnal. Montage : Alain Lafeuille

« Mes fauteuils roulants, fabriqués en petite série, rencontrent un grand succès. La survie de mon entreprise dépend d’investissements, notamment financiers, pour que, dans les années à venir, les personnes handicapées aient le choix de rouler français, en réponse à une concurrence exclusivement étrangère. »

ParcourirC’est l’incroyable défi que s’est lancé, le 4 janvier 2018. Le jeune entrepreneur s'est élancé de Lectoure dans le Gers et compte bien rejoindre leà Paris.Un très long voyage qui passe par laSes parents, Muriel et Serge, et son frère Stephen, le suivent en camping-car. Son objectif :- 12 millions de personnes sont reconnues avec un handicap en France - etL'occasion de parler dequi se situe dans le Gers, à Lectoure, Après un lancement réussi, sa start-up doit aujourd’hui répondre à la demande et faire face à des investissements très importants.Édouard fera 1pour partir à la rencontre des Français.