Disparition des 2 fillettes de Nérac : la maman soupçonnée d'avoir tué ses 2 enfants

Les explications fournies par cette mère âgée de 50 ans "semblent peu crédibles et ne sont corroborées par aucun élément tangible".



Une disparition signalée plusieurs semaines après

Depuis 14 h ce vendredi 12 janvier, la mère des 2 fillettes est dans le bureau du juge d'instruction. A l'issue de son audition, elle est donc mise en examenLe juge d'instruction soupçonne cette femme de 50 ansElle était jusqu'à présent mise en examen pour "délaissement de mineures" depuis le 22 septembre. Des fouilles réalisées en septembre à son domicile n'avaient à l'époque pas permis de retrouver beaucoup d'indices sauf des traces de sang qui avaient été identifiées comme appartenant aux enfants.Depuis plusieurs mois, le parquet d'Agen ne croyait pas à sa version. Il livrait ceci dans un communiqué fin septembre.La disparition de Nawal et Inès à Nérac (47 ) était signalée sur le site d'Interpol depuis le 15 mars 2017. La mère des deux filles polyhandicapées, âgées de 12 et 13 ans, qui assure les avoir confiées à une inconnue, est placée en détention provisoire depuis sa mise en examen.En septembre, elle a expliqué avoir confié ses filles à un couple rencontré sur une aire d'autoroute, alors qu'elle était en partance pour le Maroc. Le couple en question lui aurait proposé d'emmener les deux fillettes en vacances pour un mois.Lourdement handicapées, Nawal et Inès étaient prises en charge au quotidien au sein d'une institution médicalisée. Elles n'ont pas été vues depuis le début du mois de décembre 2016.Leur disparition a été signalée fin avril 2017, et une information judiciaire ouverte le 11 juillet.