Les bouquetins ibériques de retour dans les Pyrénées béarnaises

C'est vraiment un évènement populaire même au niveau des habitants de la ville. Je suis très contente aussi de voir que les chasseurs sont de la partie et qu'ils respectent cet animal.

Le public est venu nombreux admirer le lâcher de bouquetins ce 11 avril 2019. / © Sandrine Estrade

On a mis en place tout un système pour suivre leur déplacement et s'assurer qu'ils sont vivants. Ils sont équipés de collier en lien avec un satellite qui permet d'avoir leur position

Un bouquetin ibérique sort de sa cage à Accous en Béarn ce 11 avril 2019. / © Sandrine Estrade

Deux bouquetins ibériques foulent les terres béarnaises ce 11 avril 2019. / © Sandrine Estrade

Le premier lâché de bouquetins ibériques en Béarn

Il y avait foule ce jeudi matin pour admirer leurs premières foulées en Béarn. Plus de 300 riverains, des élèves des écoles et des chassueurs aussi. La maire d'Accous, Paule Bergès, s'en est réjoui :Neuf bouquetins avaient fait le voyage depuis le parc national de Sierra de Guadarrama en Espagne. Les dix heures de route les ont éprouvés et seuls cinq d'entre eux ont été lâchés avec succès. Ils seront suivis à la trace explique Eric Sourp, responsable du service Faune au Parc National des Pyrénées"Plus petit que le Bouquetin des Alpes, le Bouquetin ibérique est un animal trapu, campé sur des pattes robustes munies de sabots incroyablement adhérents à la roche" décrit le site du Parc National Pyrénées . Son cousin, le Bouquetin des Pyrénées a totalement disparu du paysage. Lui a survécu des deux côtés de la frontière espagnole mais sa population n'est pas assez nombreuse pour assurer la pérennité de l'espèce.Le Parc national Pyrénées a donc décidé d'un plan de réintroduction. 140 bouquetins ont déjà été réintroduits dans les Pyrénées dans les secteurs de Cauterets, Luz Gavarnie. 75 autres le seront d'ici 2020 côté béarnais. Ils seront lâchés par 10.Ce 11 avril 2019 marque donc le retour, en vallée d'Aspe, de cette espèce protégée en France depuis 2012 . Les randonneurs auront peut-être la chance de croiser, à nouveau, les grandes cornes en forme de lyre des mâles.