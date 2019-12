Secte Tabitha's place (Béarn) : une personne a été mise en examen

Opération de gendarmerie pour "vérifications"

La procureure de la République de Pau, Cécile Gensac, a annoncé aujourd'hui qu'Hier neuf personnes avaient été placées en garde à vue.. Deux autres personnes avaient également été entendues sous statut de mis en cause.Les gendarmes se sont rendus dans les locaux de la secte ce mardi matin 3 décembre. Une opération menée dans le cadre d'une commission rogatoire, selon la procureure Cécile Gensac, qui confirme l'information parue dans la République des Pyrénées et parle deLa secte est dans le viseur de la Justice depuis plusieurs années. Une première information judiciaire date de 2014. Une deuxième, jointe à la première, a été ouverte par la procureure Cécile Gensac au printemps 2019.En 2015, près de 200 gendarmes avaient investi les lieux pour une opération coup de poing. Dix membres de la secte avaient alors été placés en garde-à-vue et mis en examen pour des faitsdans le cadre d'un mouvement à caractère sectaire et de violences sur mineur, ainsi que de suspicion de travail dissimulé.Déjà en 1997, un bébé de 19 mois y était décédé, victime de dénutrition et de manque de soins. Ses parents avaient alors été condamnés à douze ans de réclusion criminelle.Le mouvement Tabitha's place est né aux Etats-Unis dans les années 70. Ses membres veulent vivre conformément aux écrits de la Bible. Classée comme secte par la commission d'enquête parlementaire sur les mouvements sectaires en 1995, le mouvement s'est implanté en Béarn, dans la commune de Sus en 1983.En 2015, un ancien membre de la secte, né dans la communauté, avait accepté de témoigner anonymement pour France 3 Pau Sud Aquitaine. Il y racontait une enfance où les châtiments corporels étaient nombreux, les jeux interdits, et la manipulation mentale omniprésente."Je me souviens quand j'étais très jeune, on avait plein de jeux. On jouait au basket, au foot… Et un jour le grand chef a fait un grand feu et a demandé à tous ceux qui possédaient des jouets de les jeter eux-mêmes dans le feu"Les enfants comme les adultes sont en charge de la production de légumes et du travail manuel. "Ils utilisent Dieu pour conditionner les gens, dénonçait l'ancien adepte. Une fois qu'ils sont conditionnés, c'est boulot, boulot, boulot. Si on ne va pas aux réunions, si on ne veut pas travailler, ce sont des punitions. Il n'y a pas d'échappatoire".