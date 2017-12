Des milliers de manifestants pour les droits des prisonniers basques défilent à Paris

Départ de la manifestation des artisans de la paix à Paris

62 prisonniers basques incarcérés en France

Dans le cortège parisien avaient pris place plusieurs femmes et hommes politiques de gauche, dont Benoît Hamon, Emmanuelle Cosse et José Bové, ainsi que l'ancien évêque Jacques Gaillot.Selon le maire de Bayonne et président de la communauté d'agglomération Pays basque, Jean-René Etchegaray (UDI), plus de 10 000 personnes se sont rassemblées, tandis que la police décompte 6200 manifestants.Pour acheminer toutes ces personnes depuis les Pyrénées, deux trains spéciaux de 1.000 places ainsi que plus de 80 bus. Le cortège s'est élancé à la mi-journée depuis Montparnasse.Au cœur de la préoccupation des "artisans de la paix", la situation des 314 prisonniers basques, dont 62 incarcérés en France. Et surtout, des familles parfois obligées de parcourir des centaines de kilomètres pour rendre visite à leurs proches détenus loin de chez eux.En moyenne, selon les organisateurs de la marche, ces détenus sontLes familles demandent donc un transfert dans des établissements plus proches de leur région, comme ceux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) ou Mont-de-Marsan (Landes).La situation a évolué, puisqu'ils étaient environ 700 au total fin 2011.Cette manifestation s'inscrit dans un processus entamé en 2011, avec le, qui a abouti le 8 avril à la remise par cette organisation aux autorités françaises des stocks d'armes.