Fin d'ETA : des personnalités internationales se portent garant

La tribune ou sera lue la déclaration d'Arnaga

Le moment est venu de renouveler notre engagement en faveur de la paix.

Quoi qu'elle fasse, ETA ne trouvera aucune faille et pas d'impunité pour ses crimes.

Une déclaration et deux grands absents

Ce dernier acte dernier acte de la dissolution de ETA est à suivre en direct à midi en cliquant ici

La déclaration d'Arnaga suivie par les médias internationaux / © C. LE HESRAN

Vendredi 4 mai, la date restera historique. Devant des dizaines de caméras, 300 journalistes, beaucoup espagnols, la déclaration d'Arnaga actera une nouvelle étape en même temps que la fin d'ETA. La fameuse maison Arnaga de Rostand à Cambo-les-Bains accueille ceux qui ont oeuvré à la résolution au plan international depuis 2010.Le groupe international de contact pour le Pays Basque, regroupant avocats, diplomates, n'a eu de cesse depuis d'agir comme médiateur, rétablir le dialogue. Et depuis la paix a fait son chemin, depuis ce 5 septembre 2011 où ETA annonce qu'elle ne mènera plus d'offensive armée.Ce vendredi, c'est avec l'aide d'élus locaux, d'associations, de syndicats, tous les organisateurs de cette rencontre veulent appuyer les démarches vers la paix :devant des journalistes nombreux : 300 accrédités, les Espagnols sont les plus nombreux.Il faut dire que la dissolution d'ETA officialisée par lajeudi 3 mai à Genève par 2 dirigeants vivant pour l'un dans la clandesnité, l'autre emprisonnée en France, n'est pas une fin en soi pour le gouvernement espagnol et loin de là. Madrid écarte toute impunité : Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol est ferme :La déclaration d'Arnaga va donc se vouloir garante de cette nouvelle page qui se tourne, et une nouvelle étape pour rapprocher l'Espagne et la France "pour avancer dans la résolution du conflit."Les gouvernements basques et navarrais ne sont pas présents à Cambo-les-Bains. Il ont refusé de participer à cette rencontre. Les deux exécutifs doivent faire une déclaration commune cet après-midi à 16 heures.