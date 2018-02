Lait contaminé Lactalis : un deuxième bébé atteint de salmonellose au Pays basque espagnol

En France, 37 bébés concernés​ par cette épidémie

"Un deuxième cas de nourrisson touché par une infection à la salmonelle Agona" a été détecté à l'Hôpital universitaire Basurto à, indique le département de la Santé du gouvernement régionalce samedi 2 février dans un communiqué.L'enfant a contracté laaprès avoir consommé du "lait maternisé élaboré par le groupe français". Sonest actuellement "bon"., mais "sous contrôle et surveillance médicale", poursuit le communiqué.Le 12 janvier dernier, un précédent bébé était déjà recensé aucomme infecté à laaprès avoir consommé du lait infantile produit par. Quelques jours plus tard, l'industriel annonçait lede produits alimentaires infantiles potentiellement contaminés. Dans le pays, les produits concernés sont principalement lesdes marques, exclusivementUn retrait qui faisait suite à celui en décembre deà partir dudans, dans l'ouest de la, où une contamination à la salmonelle avait été détectée. Soit quelqueDébut janvier, leavait également ordonné lade tous les lots de lait infantile produits dans l'usine incriminée. Au total,sont concernées à travers le monde.Depuis le 22 décembre, lemène une, pour "blessures involontaires" et "mise en danger de la vie d'autrui".En France,ont été touchés par cette épidémie. Une, toujours liée à la présence de la même bactérie à l'usine de Craon, avait affectéEmmanuel Besnier, le, a adressé ses excuses aux familles des victimes, dans une lettre ouverte diffusée vendredi sur le site de l'industriel, deux mois après le début du scandale qui devrait coûter "plusieurs centaines de millions d'euros" au groupe, selon lui.