Le glyphosate non cancérogène selon une enquête parlementaire, le débat est relancé

"Ça fait hurler les marchands de peur"

Nous n'avons aujourd'hui aucune étude scientifique prouvant la moindre cancérogénicité du glyphosate, classé d'ailleurs par l'OMS comme cancérogène peu probable.

Ça fait hurler les marchands de peur qui vivent sur ce buzz, surfent dessus. Mais il n'y a aucune preuve scientifique qui le prouve.



Défense de lobbyes ?

Moi je suis sceptique [...] l'UDI dans la campagne européenne est le parti qui defend le plus ce qu'on peut appeler le lobbye "classique" de l'agriculture...

Tout notre soutien aux journalistes victimes de fichage illégal @francetele dénonce avec la plus grande fermeté ces méthodes inacceptables et va porter plainte.

L’indépendance de l’information est au cœur de nos missions de #ServicePublic #Monsanto #investigation pic.twitter.com/BpBVSe4NuD — Yannick Letranchant (@LetranchantY) May 11, 2019

Du glyphosate dans les urines

Énormément d'études scientifiques démontrent la dangerosité de la mollécule. Il faut que les élus nous expliquent pourquoi les agriculteurs exposés massivement à ces produits peuvent invoquer une maladie professionnelle.

Nouveau rebondissement dans la polémique sur le glyphosate :va être remiseà la commission des Affaires économiques de l'Assemblée. D'après ce rapport, rien ne prouve que le glyphosate est cancérogène.Le sénateur UDI de Haute-Garonnea participé à cette enquête. Pour lui, la peur des effets du glyphosate développée ces dernières années est une véritable "névrose" :, le glyphosate avait en effet été. Seul leclasse la substance comme cancérogène probable. Pour le sénateur, le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge, et toute cette polémique relève du "buzz" :Mais un autre son de cloche résonne du côté dEn Aveyron, le militantvoit cette enquête d'un oeil circonspect :Après les récentes révélations du Monde sur un fichier de deux cents noms récupérés par Monsanto pour savoir qui appuierait, la méfiance envers les lobbyes n'a fait qu'augmenter.Dans son programme l'UDI souhaite, notamment en augmentant les budgets européens liés à la recherche agronomique. Aucune volonté d'interdiction du glyphosate n'est mentionnée.Pour sa part,défend une interdiction pure est simple de la substance et propose d'évoluer vers une agriculture bio et locale ". Il reste convaincu que le glyphosate est cancérogène et met en avant les différents procès gagné par des agriculteurs contre Monsanto ou Bayer.Enfin,a vivement réagit à cette annonce dans la Dépêche :

Avec son collectif, il avait lancé en juin 2018 la première campagne de dépistage du glyphosate dans les urines en Ariège. Suite aux analyses, une centaine de personnes avait porté plainte. Pareil à Toulouse en février 2019, où 45 plaintes ont été déposées. Malgré cette nouvelle enquête, le débat sur le glyphosate semble donc encore bien loin d'être clos.