Une jeune Tarnaise retrouvée saine et sauve dans les Pyrénées Ariégeoises, après quatre jours sans boire ni manger

Tout commence par un signalement à la gendarmerie de l'Ariège, le 6 mai. Un véhicule est abandonné sur le côté d'une petite route de campagne, à Arignac, "planté sur un caillou". Des recherches sont rapidement engagées pour retrouver sa propriétaire, une trentenaire originaire du Tarn. Chien, hommes à pied, hélicoptère... Le secteur est quadrillé sans relâche pendant deux jours avant que les gendarmes ne finissent par retrouver la jeune femme à deux kilomètres de sa voiture.



C'est à priori le vendredi soir que cette dernière aurait perdu le contrôle de sa voiture sur cette petite route de l'Ariège. Après l'avoir laissée au bord de la route, elle a visiblement erré dans la nature, avant de s'y blesser. Ne pouvant plus bouger, elle a attendu pendant quatre jours et quatre nuits qu'on la trouve. Quatre jours et quatre nuits sans boire ni manger. Déshydratée mais consciente, elle a été transportée à l'hôpital par hélicoptère.