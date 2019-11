L’Autoroute A9 interdite à la circulation entre Narbonne et l’Espagne, les CRS interviennent à la frontière

La déviation mise en place par Vinci Autoroutes - 11 novembre 2019 / © Vinci autoroutes

#A9, manifestation toujours en cours Dir. Espagne :

❌coupure à la bifurcation A9/A61 suite à arrêté préfectoral

➡️🚛Suivre A61 puis A64 pour rejoindre l'Espagne

➡️🚗Suivre sorties Narbonne (n°37 ou n°38) pour rejoindre par la D6009 l'Espagne

📻Restez à l'écoute de @Radio1077 — Autoroute A9 (@A9Trafic) November 12, 2019

Plusieurs centaines de manifestants, soutien des indépendantistes catalans, occupent la frontière espagnole et bloquent les accès routiers depuis ce lundi matin 8h30.En raison de ces blocages, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a publié un arrêté de réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A9. Celle-ci est interdite entre Narbonne et la frontière espagnole depuis lundi 11 novembre au soir, 21 h.Voici l’itinéraire conseillé par Vinci Autoroutes.A 8h00, une centaine de CRS interviennent pour évacuer les manifestants afin de débloquer la frontière.Ce blocage complet de toute une partie de la circulation dans le sud de la France est un fait rarissime et témoigne de l’ampleur du mouvement citoyen Tsunami Démocratique à l’origine de ce blocage.L’opération est lancée pour trois jours par le mouvement et devrait donc durer jusqu'à mercredi, les manifestants ont ramené de quoi dormir et se nourrir sur place. L’objectif est de maintenir une pression pour protester contre la condamnation des neufs leaders indépendantistes condamnés le 14 octobre dernier de 9 à 13 ans de prison.