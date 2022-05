Deux jeunes décèdent de noyade à Narbonne-plage

La baignade a tourné au drame ce samedi après-midi à Narbonne-plage. Deux jeunes hommes sont décédés. Un autre a pu être sauvé par l'intervention des secours.

C'est l'appel d'un témoin peu après 14h30, un homme qui était proche du poste de secours N°2 de Narbonne-Plage et qui a vu trois jeunes en difficulté au large, à 100m du rivage, qui a déclenché les secours. Aussitôt le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude a prévenu les deux sapeurs-pompiers qui avaient été pré-positionnés au niveau du poste de secours N°1, en raison de la houle prévue.

Leur intervention rapide a permis de sortir deux jeunes hommes de l'eau. L'un était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Les gestes de premiers secours n'ont pas permis de le réanimer. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été déclaré décédé sur place. L'autre personne secourue ne présentait qu'un aqua stress léger, et a été transportée à l'hôpital de Narbonne pour observation.

Une personne étant toujours disparue, les opérations de secours et de recherches se sont poursuivies. Plus d'une vingtaine de pompiers ont été mobilisés, deux vedettes (celles de la SNSM et de la Gendarmerie Maritime) ainsi que deux hélicoptères, le Dragon 66, venu en renfort des Pyrénées-Orientales et celui du Samu de l'Aude.

Mais au bout d'une heure de recherches, ce sont les pompiers qui étaient dans l'eau qui ont fini par retrouver le disparu. Le jeune homme de 17 ans était décédé et n'a pas pu être réanimé.