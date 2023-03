Revenu de la guerre en Ukraine sans avoir combattu, il est accusé d'escroqueries à l'autre bout du monde

INFO FRANCE 3. En 2022, l'habitant d'Alès (Gard), Mickaël Sciacca, a fait parler de lui après son expérience de 24 heures en Ukraine comme volontaire dans la légion internationale. Un an plus tard, le Gardois a décidé de partir s'installer en Nouvelle-Calédonie pour "une nouvelle vie". Un pays qu'il a quitté en urgence le 2 mars 2023 après des accusations d'escroqueries.

Le 17 novembre 2022, Mickaël Sciacca annonce sur compte Facebook son départ, direction la Nouvelle-Calédonie : " je quitte la France DÉFINITIVEMENT. J'ai attendu 40 années pour quitter ce sol de merde, pays mal gouverné qui ne m’a rien appris. Même pas foutu de me faire porter l’uniforme. Il a fallu qu’un autre pays le fasse. La France (...) ce pays arrogant, narcissique, malhonnête égoïste, mérite la pire des guerres."

Plaintes pour abus de confiance et dégradation du bien d'autrui

Mais l'aventure sur le Caillou va tourner court, un peu comme lors de son départ en Ukraine, quelques mois plus tôt. Cette fois-ci le Gardois n'a pas vu son camp d'entraînement être bombardé. Mais une déferlante d'accusations d'escroquerie l'ont poussé à quitter précipitamment le Pacifique sud, le 2 mars 2023, direction la Métropole.

Au moins trois plaintes pour abus de confiance et dégradation du bien d'autrui ont été déposées à la gendarmerie. Selon plusieurs de ses victimes, Mickaël Sciacca s'est fait passer pour un garagiste. Des Calédoniens lui ont confié leur moto ou leur voiture pour réparation et ont découvert avec stupéfaction des vidéos. "J'ai aperçu sur facebook et Tiktok des vidéos de ma moto où il roulait sans casque, faisait sortir des flammes, raconte Philippe (nom d'emprunt). J'ai commencé à comprendre qu'il n'était pas garagiste et qu'il faisait n'importe quoi".

Voiture et motos hors d'usage

Angela (nom d'emprunt) lui avait confié sa BMW X5, pour régler un problème sur son véhicule. "Le lendemain, il récupère mon fils et décide de décrasser la voiture. Dans la journée mon fils m'envoie une vidéo dans laquelle Mickaël roule en marche arrière à vive allure avec mon véhicule et mon fils à l'intérieur."

Conséquence : la boîte de vitesses est HS. Coût du préjudice estimé : 1 million de francs pacifique, soit plus de 8.000 euros. "Toutes mes économies" constate Angela. La moto de Philippe est elle aussi hors d'usage. "Vu ce que je gagne, il va me falloir des mois pour que je répare tout ce qui est abîmé dessus" constate, dépité et en colère, le Calédonien.

Philippe avait confié sa moto afin qu'elle soit réparée. Le Calédonien l'a récupéré couverte de poussière, le pare brise cassé, des fils arrachés. • © FTV

Mais Mickaël Sciacca ne s'est pas arrêté là. Il a laissé également une ardoise de 120.000 CFP (1.000 euros) avant de s'envoler vers d'autres cieux. "Il a arnaqué une mamie à la table d'hôte de Ouatom. Il s'est là aussi fait passer pour un mécanicien."

Mise en scène sur les réseaux sociaux

La pilule est d'autant plus difficile à avaler pour les victimes que, comme lors de son périple ukrainien, Mickaël Sciacca a partagé sa vie calédonienne sur les réseaux sociaux.

Des vidéos dans lesquelles il se met en scène : au pied du bonhomme de la Roche percée, sur la plage de l'Anse Vata à Nouméa où une attaque de requin à eu lieu, en jet ski sur une rivière qui ressemble à celle de Tontouta ou en roulant à 160 km/h sur la Route Territoriale 1.

Des publications vécues comme de véritables provocations. "J'ai vu ses derniers tik tok où monsieur se moque impunément des Japonais. J'ai pas dormi jusqu'à 2h20 tellement ça me bouffe" témoigne Angela.

Contacté via ses comptes de réseaux sociaux, Mickaël Sciacca et sa compagne n'ont pas répondu à nos sollicitations. De retour dans l'Hexagone, le Gardois continue à diffuser ses vidéos sur Tiktok de façon totalement décomplexée et comme si de rien n'était.