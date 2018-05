Vidéos. Football : Nîmes monte en ligue 1

Foot : Nîmes monte en ligue 1, les briquets allumés

Foot. Nîmes monte en ligue 1. L'envahissement du terrain

Les Nîmois ont bien fait les choses vendredi soir. Les 17400 spectateurs n'ont pas eu le temps de s'angoisser. Alioui ayant eu l'excellente idée d'ouvrir le score dès la 2ème minute. Vingt minutes plus tard, il a doublé la marque sur un coup franc dévié par le mur, le ballon passant au dessus de Cassara pour retomber dans le filet (2-0).Dès le retour des vestiaires, les Crocodiles sont repartis de plus belle, avec un but de Del Castillo à la 49e minute. A la 67e, Bobichon est venu à son tour tromper le gardien corse, assommant définitivement des Gaziers qui auront peiné à exister dans cette rencontre.

Pour la réception du Gazélec, le stade des Costières jouait à guichets fermés. Les fans nîmois ne voulaient pas manquer l'occasion de voir les Crocos sceller leur triomphe et les billets se sont donc logiquement arrachés. Dès le coup de sifflet final, ils ont envahi le terrain pour manifester leur joie.



Une fois le calme revenu, les joueurs ont de nouveau fait leur apparition sur la pelouse.





A un match de la fin du championnat, les Crocodiles, avec 72 points, sont assurés de conserver la deuxième place, synonyme de qualification pour la L1, car ils devancent désormais de cinq points l'AC Ajaccio, tenu en échec vendredi soir à Auxerre (1-1).



Nîmes n'a plus joué en Ligue 1 depuis 25 ans, lors de la saison 1992-1993. Depuis, il a navigué entre Ligue 2 (16 saisons) et National (9 saisons).