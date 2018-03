Le château de Saint-Elix-le-Château est de nouveau à vendre

Un lieu chargé d'histoire



Une bâtisse classée​

Une précédente vente en 2014

Château Renaissance en parfait état à 50 minutes de Toulouse. 14 chambres, 9 salons, 2 350 m2 habitables, un parc de 29 000 m2. Mise à prix ? 1,7 millions d'euros... Le château de Saint-Elix-le-Château est à vendre. Il sera mis aux enchères le 19 avril prochain par l'office notarial de Cahors, chargé de la vente. Cette belle demeure qui a abrité notamment la famille du marquis de Montespan avait déjà été mise en vente en 2014 par son propriétaire. Sans succès. Quatre ans plus tard, le prix a été divisé par dix et les enchères seront uniquement interactives, pendant 36 heures. En attendant, le château ouvre ses portes tout ce week-end pour séduire aux éventuels acquéreurs.Il aura fallu 8 ans pour construire le château de Saint-Elix. Son premier propriétaire, Pierre Potier, n'est autre que le secrétaire et notaire du roi François Premier. Trois familles s'y succèderont pendant près de quatre siècles. La plus célèbre étant celle du Marquis de Montespan, malheureux époux de la favorite du roi Louis XIV...Les tours, créneaux et toitures du château seront abattus à la révolution. Les toitures des tours nord seront restaurées en 1847. Quant à son second etage sous combles, il sera détruit par un incendie en 1945.Le château a été inscrit aux monuments historiques le 31 janvier 1927. Son jardin d'agrément est un jardin régulier inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables. Le parc, le jardin régulier, l'orangerie, les murs de clôture, les écuries, le bassin et le pigeonnier ont tous été inscrits aux monuments historiques le 3 février 1941. Le château de Saint-Elix avait déjà été mis en vente en octobre 2014 . Mis à prix à 15,5 millions d'euros, il n'avait pas trouvé d'acquéreur. Nous l'avions visité à cette époque-là :Cette fois-ci, la vente aux enchères sera uniquement interactive . Elle débutera le 19 avril prochain à 5h00 pour une durée de 36 heures.