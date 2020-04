Coronavirus : premier décès en Lozère

Ne pas relâcher leur vigilance

Le communiqué de la Préfète

C'est la préfète de Lozère qui a transmis l'information aux médias, ce mercredi 29 avril 2020, dans un communiqué : un patient hospitalisé en réanimation dans le service dédié au Covid 19 à l'Hôpital de Lozère est décédé ce jour. Il s’agit du premier décès en lien avec cette maladie dans un établissement hospitalier en Lozère.Deux décès suspects ont eu lieu ces dernières semaines dans des Ehpad (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), mais ces personnes âgées et souffrant de diverses pathologies n'ayant pas été testées, il est impossible de savoir si leur mort est dûe au coronavirus.Ces dernières semaines, la Lozère - département dans lequel la moyenne d'êge est élevée - était considérée comme un territoire "épargné" par la pandémie grâce à deux caractéristiques : son enclavement et sa faible densité de population. 76 422 lozériens ont été recensés en 2016, soit 15 habitants par km² contre 105 habitants par km² au niveau national.Par ailleurs, il est à noter que deux personnes sont actuellement hospitalisées pour une maladie à coronavirus en Lozère et queLa préfète appelle les Lozériennes et Lozériens à ne pas relâcher leur vigilance : gestes barrières, distanciation sociale et confinement restant plus que jamais nécessaires.