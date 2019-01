Pédophilie dans l'Eglise : une soeur dominicaine de Toulouse accusée d'agression sexuelle sur une ancienne élève

Des baisers, des caresses

A 50 ans, Alice (nom d'emprunt) vivait tranquillement sa vie, loin de Toulouse, gérant à la fois sa carrière, sa maison et sa vie de famille. Mais il y a deux ans,Son ancien professeur principal au collège de l'Annonciation près de Toulouse, a pris sa retraite à l'âge de 68 ans, près de chez elle. Certains s'en seraient réjouis. Pour Alice, c'est un calvaire.Prononcer le nom de la religieuse, lui est même devenu impossible.Pourtant, Soeur Anna offre, au premier abord, un visage souriant et avenant.

"Cela s’est passé dans l’établissement scolaire l’Annonciation, à Seilh en banlieue toulousaine" commence par raconter Alice. Elle avait alors 14 ans et venait de redoubler sa 4ème dans ce collège dominicain.

Cela duré tout au long de l’année scolaire, car j’y étais pensionnaire. Cela a commencé par des baisers, puis des caresses sur le corps, jusqu'à aller un peu plus loin au Vatican, lors d'une voyage scolaire

Une séance d'exorcisme contre le mal

Malgré un "pardon", la religieuse dit n'avoir rien à se reprocher

Faire partir Soeur Anna

Ma première démarche a été d’aller voir sa supérieure, que je connaissais car elle était déjà à l’Annonciation. Elle m’a dit qu’elle ferait le nécessaire. Ensuite, j’ai contacté l’Archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall. Je lui ai écrit pour lui demander juste qu’elle (soeur Anna) parte. C’est tout ce que je voulais. Rien d’autre. Il a mis un an à me répondre car on lui a demandé de le faire. Après, j’ai contacté la Corref. C’est la seule institution qui soit intervenue pour qu’une enquête soit diligentée. Elle avait demandé que cette soeur, sur le principe de précaution, soit éloignée des enfants. Le b.a-ba quoi."

L'embarras de l'Archevêché

Le tabou de la pédophilie féminine

Sans réponse du Pape

Pour l’Eglise, aider une victime c’est reconnaître les faits. Donc le mal qui a été accompli par l’un des leurs. D'ailleurs, j’ai écrit trois lettres au Pape, il ne m’a jamais répondu...

Des agressions sexuelles qui auraient été accompagnées d'harcèlement moral : "Elle (Soeur Anna) faisait le catéchisme etUn jour, nous étions partis pour une retraite de trois jours. Elle a alors dit à nouveau à tout le monde que j’étais le "mal" et donc qu’il y auraitJe ne savais pas ce qu'était un exorcisme. Je ne comprenais pas parce que je n’étais pas méchante. Je ne me considérais pas comme mauvaise." Une expérience qui l'a détruite psychologiquement., ce qu'a toujours refusé son ancienne élève. La dominicaine lui a même envoyé, sans en préciser la raison.Soeur Anna ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire.comme elle l'exprime dans cette vidéo en caméra discrète.Alice n'a jamais déposé plainte. "Quand on est toute petite on sait qu’il y a quelque chose qui ne va pas… On le sait… Enfin on ne peut pas le dire. Et vu la réaction des religieuses aujourd'hui, qui est très vive, je comprends lorsqu'on est enfant que l’on ne peut pas être cru (sanglots dans la voix). Ce n’est pas possible. Après lorsque je m’en suis souvenu,."Aujourd'hui, elle veut retrouver la paix etMais depuis, rien.Voici l'interview de l'Archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, au micro de Sylvain Duchampt et Thierry VillegerPlusieurs raisons peuvent expliquer l'embarras de l'Archevêque toulousain. Tout d'abord,, des affaires de pédophilie ayant touché son diocèse au cours des derniers années.Une gestion pointée du doigt par l'influent journal Golias au sujet notamment de l'affaire des Petits Chanteurs à La Croix Potencée : "pour Monseigneur Le Gall. De droit pontifical, la très riche Congrégation ne prend ses ordres que du Vatican. Un acteur influent avec lequel même l'Archevêque de Toulouse ne peut totalement se fâcher.Enfin,dans la société française et sûrement encore plus au sein de l'Eglise.Selon un article du Figaro , un rapport du Ministère de l'intérieur évaluait en janvier 2018 le pourcentage de femmes mises en cause pour des infractions à caractère sexuel à 2,3 %. Selon des associations, ce chiffre attendrait en réalité les 20 %.Alice en est persuadée,: "Elle est toujours là et je sais qu’elle est au contact des enfants. Pire ! Elle a été nommée prieure au mois de septembre…"La victime présumée ne pense d'ailleurs pas l'Eglise capable de la défendre :