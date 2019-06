Toulouse : épidémie de rougeole à l'école d'ingénieur de Purpan, le centenaire annulé

Les évènements qui devaient avoir lieu sur trois jours sont annulés pour éviter un regroupement d'étudiants

Un premier cas avait été détecté la semaine dernière, puis l'épidémie s'est répandue. L' école d'ingénieur de Purpan avait envoyé des mails de prévention... mais les malades se sont multipliés. Dix-sept cas de rougeole se sont déclarés entre le week end dernier et lundi. Au total, cinq étudiants sont hospitalisés.La majorité des étudiants sont en période de stage, mais quelques uns assistent encore à des cours au sein de l'établissement actuellement. L'école d'ingénieur de Purpan affirme prendre des mesures de sécurité pour ne pas voir la situation s'aggraver.Première mesure : l'annulation du centenaire de l'établissement. Créée en 1919, l'école devait célébrer ses 100 ans à partir du 6 juin et jusqu'au 8. Plus de 2 500 personnes étaient attendues sur le campus : des professionnels, des collaborateurs, des étudiants et anciens élèves. L'école est ferme :



Une nouvelle date est à définir pour célébrer ce centenaire. Tous les étudiants ont été alerté de cette épidémie.



En Occitanie, plus de 320 cas de rougeole ont déjà été detectés au cours de l'année 2019.