Toulouse : les 2 colis suspects ont été neutralisés au Stadium, retour à la normale pour le concert de Big Flo & Oli

Voir la vidéo

Le Stadium sort d'une alerte au colis suspect. Selon nos informations, il s'agissait de deux objets dont en carton d'une vingtaine de centimètres. Ils ont été neutralisés par les démineurs. Ils contenaient du polystyrene.Quelques heures avant le second concert de Big Flo & Oli, des milliers de personnes étaient présentes sur le site.La veille 30 000 personnes ont participé à l'événèment. Pour la seconde date, 32 000 tickets ont été vendus et le guichet est complet.Vers 17 heures, plusieurs spectateurs ont du ressortir de l'enceinte suite à une demande des services de sécurité. L'évacuation partielle s'est déroulée dans le calme. La porte A a été fermée et un périmètre de sécurité installé. Des démineurs sont rapidement arrivés sur place. Ils ont neutralisé les deux colis suspects.Des alertes interviennent régulièrement dans les transports ou sur certains sites toulousains. Mais le contexte est particulier suite à