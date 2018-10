Toulouse : une étudiante en situation de handicap en grève de la faim à l'université Jean Jaurès

Nous lui avons notamment proposé un accompagnement personnalisé et un tutorat en anglais, de partir en Erasmus en Angleterre et en Irlande pour améliorer son niveau.



Elle n'a pas quitté le campus depuis 8 jours et ne s'alimente plus.Aude est étudiante à l'université Jean Jaurès dans le quartier du Mirail à Toulouse. Elle prépare un diplôme de LEA (Langues Etrangères Appliquées) mais elle souffre d'un handicap. Elle a des absences, des problèmes de concentration.En raison de ces difficultés, elle devrait bénéficier d'une aide, qu'elle affirme ne pas avoir eu. Résultat, selon elle : son année de licence n'a pas été validée.Elle réclame aujourd'hui un report de notes obtenues en 2016/2017 sur l'année 2017/2018 ce qui lui permettrait de valider les deux UE (Unité d'Enseignement) manquantes pour l'obtention de sa licence.Un jury a exceptionnellement réexaminé son dossier mais il s'est prononcé contre cette demande.Ce mercredi son cas a été évoqué lors d'une réunion et une commission de recours hiérarchique pourrait être saisie.Aude est soutenue par des étudiants et notamment l'Union des Etudiant-e-s de Toulouse qui l'accompagne dans ses démarches auprès de l'université. Le syndicat précise soutenir l'étudiante mais pas son mode d'action "car elle se met en danger".Dans un communiqué, l'université Jean Jaurès explique avoir présenté plusieurs solutions à cette jeune femme.L'administration provisoire de l'université précise également que l'étudiante est accompagnée par le pôle handicap du campus depuis l'année 2012/2013 et qu'elle a bénéficié de mesures particulières aux examens depuis cette date.Elle a aussi bénéficié, toujours selon l'université, de tutorat depuis 2016/2017 et d'aide à la prise de notes depuis 2017/2018.