Fort risque d'avalanches : plusieurs stations des Pyrénées fermées ce jeudi

, consécutif aux importantes chutes de neige de ces derniers jours et au vent violent qui a soufflé sur le massif, formant des couches instables et des congères.Ainsi les domaines de Gavarnie-Gèdre ou encore de Luz-Ardiden, dans les Hautes-Pyrénées, n'étaient pas ouverts ce jeudi matin.A Gavarnie, aucune des 28 pistes n'était ouverte aux skieurs . Idem à Luz-Ardiden où les remontées mécaniques étaient fermées et aucune des 29 pistes accessible.Sur les domaines ouverts dans les autres stations, la plus grande prudence est recommandée. Météo-France a classé entre 3 et 4 sur 5 le risque d'avalanches sur les Pyrénées.