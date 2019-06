Je vais me permettre une réponse avec de l'humour, pensez à l'euthanasie

Il y a des traits d'humour qui ne passent pas. Celui de la directrice des ressources humaines du rectorat d'académie de Montpellier restera dans la mémoire des enseignants de Gestion administration. Venus des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault, ils étaient convoqués, le 21 février dernier par la direction des ressources humaines pour évoquer leur avenir et de possibles reconversions car, dans le cadre de la réforme de l'éducation , la totalité des postes de la discipline devraient disparaître à moyen terme."Que doit-on faire si les propositions de reconversion ne nous conviennent pas", interroge lors de la réunion, une enseignante de Narbonne."Je vais me permettre une réponse avec de l'humour, pensez à l'euthanasie", a déclaré aux professeurs concernés, la directrice des ressources humaines du rectorat d'académie de Montpellier.L'humour de la responsable des ressources humaines ne passe pas et ce d'autant moins que la scène se déroule "devant un parterre de professeurs de gestion-administration médusés, et dans un lieu, le lycée Jean Moulin à Béziers où il y a eu 6 suicides depuis 2012", s'indigne René Chiche, professeur de philosophie et représentant du syndicat Action et démocratie AD CFE-CGC.Gérard Lenfant, également membre du syndicat CFE-CGC et enseignant à Narbonne considère ces agissements comme, "Les professeurs de gestion qui ont pris cela à la légère au début, en parlent depuis quatre mois et se disent finalement choqués par ce qu'ils ont entendu de la part de la DRH.

"La réforme induit des suppressions de postes. Pour des agents qui passent des concours assez sélectifs, savoir qu'ils seront bientôt obsolètes, c'est une situation de stress. Savoir qu'après l'obsolescence, il y a l'euthanasie, c'est vraiment un contexte très morbide", soupire Gérard Lenfant.

Le rectorat s'excuse

Contactée, la communication du rectorat répond que "ces propos regrettables ont été tenus en février 2019 devant une assemblée prévenue de leur teneur humoristique, en décalage avec la réunion en cours. Ils ont été tenus sans volonté de nuire, ni de heurter."



"Il s'agit d'une vraie maladresse pour laquelle la Directrice des ressources humaines s'excuse auprès des personnes choquées", conclut la direction de la communication.

Une délégation syndicale doit être reçue au rectorat ce jeudi.Le syndicat CFE-CGC qui a révélé l'affaire pourrait porter plainte.