Déconfinement : jusqu'à ce lundi de Pentecôte, la plage du couchant à La Grande-Motte réservée au personnel soignant

"Voulez-vous un petit jus maison ?"

Sur la plage du couchant à La Grande-Motte dans l'Hérault, l'attention est réservée aux familles de soignants pendant tout le week-end de Pentecôte. Pour le maire de la commune, Stéphan Rossignol, c'est une manière de remercier les soignants :

On est pas libéré du coronavirus pour autant, on le voit ici, on est parqué.