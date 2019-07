Hérault : une fillette de 20 mois et sa mère retrouvées mortes aux Rives

Infanticide et féminicide ?

L'enquête criminelle est ouverte suite à la découverte de 2 cadavres" a simplement confirmé le procureur de la République de Montpellier.

Les Rives (Hérault) / © F3 LR

Les corps d'un nourrisson de 20 mois et de sa mère ont été découverts dans la maison familiale, mercredi après-midi sur le Larzac, au Rives en limite de l'Hérault et de l'Aveyron, au nord de Lodève.Dans ce petit village d'à peine 150 habitants, c'est la stupéfaction. D'autant que la famille, installée là depuis 5 ans, est décrite par des voisins comme étant tranquille et calme.Les gendarmes de Lodève ont été alertés du drame.Sur place, ils ont trouvé les 2 cadavres et un homme âgé d'une quarantaine d'années. Il s'agissait du compagnon et père des 2 victimes. Lors de sa garde à vue,Une déclaration qui pourrait laisser supposer qu'il n'était pas seul au moment des faits.Le procureur de la République de Montpellier Christophe Barret n'a pas communiqué sur les causes des décès.Une autopsie des corps doit être réalisée.Il semble, selon les premiers éléments de l'enquête, que ce drame se soit produit dans un contexte social et familial compliqué. L'homme qui s'est accusé du double meurtre aurait ensuite essayé de mettre fin à ses jours, sans y parvenir. Il a une entreprise de restauration à Lodève.Le couple a 3 enfants. Le bébé retrouvé mort et 2 autres garçons âgés de moins de 12 ans scolarisés à domicile, ils étaient dans la maison des parents au moment du drame, selon des témoins.