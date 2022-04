Lot : soupçonné dans une affaire de pédopornographie, le maire d'Espère retrouvé mort

Le maire d'Espère (petit village du Lot) a été retrouvé mort mardi 12 avril. Selon le procureur de Cahors, la thèse du suicide est privilégiée. Mathieu Redoulès, 43 ans, devait comparaître devant la justice en juillet prochain pour des fais commis à l'encontre d'un mineur.

La gendarmerie de Cahors enquête depuis ce mardi,12 avril 2022, sur le décès du maire d'Espère retrouvé mort à Crayssac dans le Lot.

Selon le procureur de Cahors, "les premiers éléments recueillis, nécessitant néanmoins des vérifications supplémentaires, privilégient la thèse d'un suicide."

Entendu par la justice en juillet prochain, le maire nie les faits

Toujours selon le communiqué du procureur Alexandre Rossi, "la personne décédée faisait l'objet de poursuites pénales du chef de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur. Les faits avaient été commis durant l'été 2017 et concernaient un seul adolescent âgé de 13 ans."

Mathieu Redoulès était convoqué devant le tribunal judicaire de Cahors le 1er juillet 2022. L'audience n'aura donc pas lieu, le maire s'étant vraisemblablement donné la mort dans un accident de voiture. Il a toujours nié les faits.

Le soutien des politiques

Serge Rigal Président du Département du Lot et Amélie Vacossin, conseillère départementale du canton de Causse et Bouriane ont réagit : "c’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès de Mathieu Rédoulès, maire d’Espère et engagé pour le territoire depuis de très nombreuses années. Nous nous associons au chagrin de sa famille et à la peine de ses proches en leur adressant nos plus sincères condoléances et en les assurant de nos pensées les plus amicales dans ces circonstances dramatiques. "

Dans le milieu politique lotois, une personne jointe par France 3 Occitanie a laissé entendre que le maire rencontrait aussi des difficultés liées à son activité professionnelle.

Engagé en politique, il venait d'être désigné comme directeur de campagne de Rémi Branco (ancien chef de cabinet de Stéphane Le Foll) pour les prochaines législatives. Le vice-président du conseil départemental du Lot se présente dans la 1e circonscription du département face au député sortant Aurélien Pradié.