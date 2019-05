Contrôlé à 248 km/h à bord d'une Ferrari : il se rendait au grand prix de Formule 1 à Barcelone

On doit ces deux records d'inconscience à deux citoyens britanniques en transit vers l'Espagne et le grand prix de formule 1 de Barcelone

Comme l'explique la gendarmerie de la Lozère : "il ne faut pas confondre les autoroutes avec les circuits de F1." Vendredi 10 mai, en poste sur l'A75, les gendarmes du peloton motorisé d'Antrenas (Lozère) étaient en contrôle de la vitesse. Ils ont eu la surprise de voir leur appareil de contrôle afficher les vitesses "très très excessives" de 248 Km/H et 201 Km/H réalisées par deux Ferrari."On doit ces deux records d'inconscience à deux citoyens britanniques en transit vers l'Espagne et le grand prix de formule 1 de Barcelone," expliquent les forces de l'ordre.Après avoir payé une consignation respectivement de 600 € et 500 €, les gendarmes leur ont laissé leurs permis de conduire qui font l'objet d'une rétention administrative mais ls sont repartis...comme passagers des deux bolides.