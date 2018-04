Il court le marathon de Paris en espadrilles catalanes

Des espadrilles en sang et or, aux couleurs du Pays catalan. / © F3 Pays catalan

Record du marathon en chaussures minimalistes!

Les vigatanes, des espadrilles catalanes qui tiennent la route!

Marathon de Paris en espadrilles

Le Catalan Ménouar Benfodda et ses vigatanes sont arrivés 90èmes au marathon de Paris. - F3 Pays catalan

Image insolite, dimanche dernier, au départ du marathon de Paris. Au milieu des dizaines de milliers de chaussures de running, une paire d'espadrilles colorées lacées sur les chevilles.Ce sont plus exactement des vigatanes catalanes traditionnelles. Et les pieds qui les portaient étaient ceux de, sportif à Elne, dans les Pyrénées-Orientales.Les espadrilles de Benfodda lui ont donné des ailes. Le Catalan a terminé 90ème au classement sur 55 000 coureurs. 2h et 35 minutes pour battre les 42 kilomètres de pavés parisiens avec des semelles en cordes et des lacets autour des chevilles. Soit seulement 28 minutes derrière le Kenyan vainqueur de l'épreuve.On les appelle les vigatanes, et elles connaissent un renouveau avec l'atelier de l'entreprise Création Catalane qui s'est installée dans l'ancienne usine d'espadrilles du 19ème siècle de Saint-Laurent-de-Cerdans.Evidemment, depuis, le marathon le site des vigatanes se fait l'écho de l'exploit sportif et coloré du marathonien.L'histoire ne dit pas si les espadrilles étaient usées "jusqu'à la corde" après les 42 kilomètres...