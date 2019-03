Pyrénées-Orientales : des pièges photographiques contre les dépôts sauvages de déchets

Des pièges photographiques à Pia

Quand on déplace les pièges, on a l'impression de jouer au chat et à la souris : les gens reviennent jeter quelques déchets là où on en a enlevé. Mais je pense que c'est quand même dissuasif, même si l'amende mériterait peut-être d'être un peu plus importante.



Des amendes encore peu dissuasives

Question financière ou de civisme ?

Pyrénées-Orientales : pièges photographiques contre déchets sauvages

Pia, dans les Pyrénées-Orientales, vient d'installer des pièges photographiques pour lutter contre les dépôts sauvages d'ordures. Peine perdue : dans ce département comme partout en France, les solutions efficaces manquent pour lutter contre ce fléau. Un rapport de l'Agence pour l'Environnement pointe cette difficulté. En attendant, le volume de déchets abandonnés, difficilement quantifiable coûte cher aux collectivités. Avec Régis Cayro, adjoint à la Mairie de Pia, Pierre-Yves Brun, particulier, et José Lopez, ouvrier, habitués de la déchetterie de Canet-en-Roussillon, et Dominique Schemla, vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole. - France 3 Occitanie/Pays Catalan - Gwendolina Duval, Jean-François Puakavase

Dans les Pyrénées-Orientales comme partout en France, les dépôts sauvages de déchets sont légion et les solutions efficaces manquent pour lutter contre ce fléau. C'est ce que pointe un récent rapport de l'ADEME , l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'Energie. Un désastre non seulement écologique, mais aussi financier. Car le volume de déchets abandonnés, difficilement quantifiable coûte cher aux collectivités.Des collectivités qui, pourtant, ne maquent pas d'imagination pour tenter de trouver la parade. Pia, par exemple, a installé des pièges photographiques mobiles pour prendre les contrevenants la main dans le sac d'ordures. Peine perdue, comme l'explique Régis Cayro, adjoint au maire de la commune catalane :Pour Pia, l'enjeu est de taille : plusieurs dizaines de tonnes de déchets s'accumulent en bordure de route , à la sortie du village. Les pièges photographiques ont été installés depuis 4 mois, fin 2018. Et les amendes vont de 68 à 1.500 euros. Une somme qui ne suffit pas à éradiquer le phénomène dans le département des Pyrénées-Orientales, où les dépôts sauvages d'ordures sont fréquents, qu'ils proviennent de particuliers ou de professionnels.Pourtant, l'accès aux déchetteries est gratuit pour les particuliers. En revanche, il est payant pour les entreprises : entre 25 et 150 euros la tonne pour les professionnels. Et les tarifs ont tendance à augmenter. Mais selon Dominique Schemla, vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole, le problème des dépôts sauvages est avant tout une question de responsabilité citoyenne. Voici le reportage, à Pia et Canet-en-Roussillon, de Gwendolina Duval et Jean-François Puakavase.