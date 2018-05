Top 14 : Perpignan retrouve l'élite après sa large victoire sur Grenoble 38-13

4 ans de traversée du désert

5 essais

L'incroyable ambiance à l'arrivée du bus des joueurs de l'USAP



Grande fête mardi à Perpignan

Fin d'une parenthèse douloureuse. Après quatre ans en Pro D2, Perpignan, septuple champion de France, va faire son retour en Top 14 grâce à sa victoire dimanche à Toulouse en finale d'accession face à Grenoble (38-13).Dans un stade Ernest-Wallon drapé de sang et or, les couleurs du club catalan, et envahi par ses supporters à la fin de la rencontre, Perpignan a été sacré champion de France de Pro D2. Et ainsi retrouvé sa place sur la carte du rugby français et son rang, après une traversée du désert de quatre ans à l'échelon inférieur. Le rang d'un grand nom de l'ovalie, aux sept Boucliers de Brennus (1914, 1921, 1925, 1938, 1944, 1955 et 2009).L'impatience des Catalans à revenir dans l'élite s'est manifestée dès l'entame avec un essai de Jonathan Bousquet au bout de trois minutes de jeu. Si Grenoble ne s'est pas affolé en prenant l'avantage sur un essai d'Ali Oz (16e, 7-10), l'USAP en a inscrit un deuxième par Enzo Selponi (32e) pour virer à la pause avec un point d'avance (14-13).Et a définitivement fait craquer les Isérois en deuxième période avec trois essais supplémentaires d'Adrea Cocagi (52e), de Raphaël Carbou (68e) et de Lifeimi Mafi (72e) qui ont mis fin à quatre années de purgatoire.Côté ambiance, les Catalans ont aussi écrasé leurs adversaires



Les prochaines heures seront fêtées comme ils se doit côté catalan. Une grande fête est déjà programmée mardi à 18h au Castillet.