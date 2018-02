Pyrénées-Orientales : à Casteil, ils vivent avec un lionceau chez eux

© France 3 Occitanie

On va faire une séparation dans l’enclos, pour qu’ils se voient sans pouvoir s’agresser. Quand on jugera que c’est bon, on les mettra ensemble.

Le reportage de Dorothée Berhault et Jean-François Puakavase :

Pyrénées-Orientales : Simba, le lionceau de Casteil

Juliette et Dominique Cases ont chez eux un animal un peu particulier : Simba est un lionceau âgé de six mois, particulièrement câlin."Il dort toute la nuit, raconte Juliette. Il monte sur le lit avec nous pendant une heure ou deux et puis il s’en va sur son lit à lui, avec ses peluches. Le matin quand le réveil sonne il vient avec nous."C’est en août dernier que cette histoire insolite a commencé, quand le couple, propriétaire d’un parc animalier, a découvert que leur lionne a mis bas trois petits. Deux meurent aussitôt, il faut alors sauver le troisième.Six mois après, Simba se porte bien : le félin pèse aujourd’hui 30 kilos. Mais l’animal grandit : impossible de le garder éternellement. Les retrouvailles avec sa mère approchent. Juliette sait qu’elles risquent de ne pas être évidentes, après une telle absence :En attendant, le couple, et leurs petits-enfants, profitent des moments privilégiés avec le lionceau.