Listeria : la préfecture du Tarn rappelle de nouveaux produits

La préfecture du Tarn alerte sur la contamination à la Listeria de charcuteries vendues sur des marchés du Tarn et de la Haute-Garonne. C’est le deuxième rappel effectué par la préfecture cette semaine.

C’est la deuxième alerte en deux jours pour la préfecture du Tarn. Des analyses de routine révèlent la présence de Listeria (une bactérie responsable de la Listériose) “à un taux supérieur à la norme” dans des charcuteries de l'abattoir Sica des Pays de L’Autan.

Le Tarn et la Haute-Garonne concernés

Les produits contaminés ont été fabriqués entre le 28 mars et le 1er avril 2022, puis vendus sur les marchés du Tarn et de la Haute-Garonne. Les charcuteries concernées sont du boudin, du melsat, du porc confit, du rôti cuit et du pâté de tête de l’EARL Estève (et dont les dates limites de consommation correspondent au 12 et 13 avril 2022). Ils ont été commercialisés sur les marchés de Renneville (31), Bonrepos-Riquet (31), L’Oustalous à Toulouse (31)et Verfeil (31).

Sont également concernés, les saucissons à l’ail, le rôti cuit, le pâté de tête, le pâté de campagne, le pâté foie gras, la caillette, le boudin oignon, le boudin, le melsat et les pieds de porc (dont les dates limites de consommation correspondent au 09 et 29 avril 2022) vendus par La Dame de Clèdes sur les marchés de Rabastens (81), Lisle sur Tarn (81) et Fontenilles (31).

Les produits de la Ferme Reilhes comme les cuisses confites, les gésiers confits, les fritons, la terrine de foie gras, le pâté de campagne, la graisse fondue, le rôti confit, le boudin, le melsat, les boudins oignon et les cuisses confites (dont les dates limites de consommation correspondent au 15 avril et le 30 mai 2022) commercialisés sur les marchés de Lavaur (81) et Blagnac (31) sont également soumis au rappel.

Le Préfet du Tarn recommande de ne pas consommer ces produits, de les jeter ou de les retourner au producteur auprès desquels ils ont été achetés. Le 21 avril, la préfecture émettait un premier rappel, pour des produits fabriqués par les "Salaisons de la Vernède".