VIDEO - L'énorme double bagarre générale entre Colomiers et Montauban en rugby Pro D2

Un première générale...

... puis une seconde dans la foulée !

Des sanctions ?

C'est une sorte de réminiscence du rugby d'un autre temps : après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, une bagarre générale a éclaté vendredi soir au stade Bendichou entre Colomiers et Montauban.Quand les esprits se sont calmés, l'arbitre de la rencontre a sorti deux cartons rouges, expulsant le joueur de Colomiers Romain Mémain et le Montalbanais Pierre Klur.On croyait que l'histoire était terminée et les deux joueurs étaient en train de quitter le terrain lors que Pierre Klur a agressé son adversaire, en l'attaquant par derrière.Et c'est parti pour une seconde bagarre générale, avec même la participation de certains dirigeants de bord de touche.La séquence a été diffusée chez nos confrères d'Eurosport :Au final, Colomiers l'a emporté 23 à 19 recollant à Montauban en fin de classement. Mais des sanctions pourraient être prises à l'encontre des deux équipes à l'issue de cet épisode d'un autre temps.