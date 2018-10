Un bébé orang-outan naît à la Ménagerie du Jardin des plantes

Protégée, cette espèce n’est présente que dans six parcs zoologiques en France

Les parents de Java : Banggi et Théodora

Un bébé orang-outan est né à la Ménagerie du Jardin des plantes. / © F-G Grandin MNHN

La dernière naissance d’un orang-outan à la Ménagerie remonte à 2005

Voila un faire-part de naissance qui sort du commun pour la naissance d'un animal lui aussi exceptionnel. La Ménagerie du Jardin des plantes vient d'annoncer un nouveau venu dans son zoo : un bébé orang-outan de Bornéo. Cette femelle, qui a presque une semaine, s'appelle, clin d'oeil à son pays d'origine. La Ménagerie est très fier de ce bébé. Il s’agit en effet de la seule naissance de cette espèce en France en 2018."La Ménagerie a le plaisir d’annoncer la naissance d’un petit orang-outan de Bornéo le 17 octobre 2018 à 16h35. C’est une femelle nommée Java. Il s’agit de la seule naissance de cette espèce en France en 2018, la dernière naissance d’un orang-outan à la Ménagerie remonte à 2005" a annoncé la communication de la Ménagerie.La Ménagerie voit ainsi un cinquième individu rejoindre le groupe de ces primates :, la doyenne et vedette, arrivée en 1972 de Bornéo ;, née en 1988 à Jersey, arrivée accompagnée de sa filleen 2007 elle-même née en 2004 à Twycross en Angleterre.► REPLAY. Retrouvez le documentaireLes autres membres de cette espèce sontné en 2006 à Fuengirola en Espagne.qui est père pour la première fois, est pour l’heure séparé de, car dans la nature les mâles n’élèvent pas leur progéniture., enfin, a déjà eu deux filles :et. Elle devient mère pour la troisième fois.est née d'un coup de foudre. "L’histoire a démarré en 2016 avec l’arrivée dequi s’est très vite adapté à son nouvel environnement", précise la Ménagerie. "L’attirance deenversa été immédiate. Mais chacun son caractère."plutôt doux et agréable avec ses soigneurs s’avère parfois capricieux quand il n’obtient pas ce qu’il veut., calme et posée, apprécie de se positionner devant la vitre de son enclos extérieur pour communiquer avec le public. Observatrice, elle tente de reproduire certains gestes des soigneurs en sifflotant ou en faisant claquer ses doigts.Pour l'instant on ne connaît toutes les caractéristiques physiques de ce nouvel arrivant. Espérons en tout cas qu'il aura le bon caractère, comme sa maman !