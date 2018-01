Médecins ou policiers, ils dénoncent le nouveau système de contraventions à Paris

Confusions et bugs chez les nouveaux agents verbalisateurs

Jusqu’ici, les policiers n’avaient pas trop l’habitude de recevoir des contredanses. D’où un certain agacement depuis le début d’année : plusieurs véhicules personnels et certaines voitures banalisées ont été verbalisés sur des stationnements payants.Depuis le 1er janvier, plus deont en fait reçu des contraventions selon les syndicats, qui dénoncent un manque de discernement.Depuis début 2018, le système de verbalisation - désormais géré par la ville et délégué à des sociétés privées - a beaucoup changé à Paris. Les contredanses sont en effet maintenant distribuées paret, et leurs agents n'ont pour l'instant pas l'habitude de faire des exceptions.Mais la confusion touche aussi les médecins, censés être dispensés d'amende avec une carte de stationnement spéciale. Neuf professionnels en visite ont notamment été verbalisés depuis le début de l’année, chezLa mairie de Paris, elle, promet de régler les loupés au plus vite, en réfléchissant à des solutions pour les policiers (comme des places de parkings réservées). En attendant, il faudra continuer à se garer dans la rue, et supporter quelques amendes de plus.