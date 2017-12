Paris : un dispositif anti-SDF retiré après un tweet

Salut à tous



Une photo choc retweetée des centaines de fois. Elle a été prise par, rue de Meaux, dans le 19ème arrondissement de Paris, et postée le 25 décembre sur Twitter. On y voit des grilles d'aération sur un trottoir, ceinturées par des barrières, certaines scellées en diagonale. Difficile de ne pas y voir un des nombreux dispositifs anti-SDF installés à Paris.En postant cette photo,, qui se définit comme un "SDF 2.0 nomade vivant d'humour et d'eau fraîche", a voulu dénoncer ce type d'installations : "#SoyonsHumains", écrit-il. Derrière ce mot-dièse se retrouvent l'ensemble des photos visant à dénoncer les dispositifs anti-SDF repérés par les internautes.La photo de Page a depuis été, etsur le réseau social. Selon la fondation Abbé-Pierre, le hashtag #SoyonsHumains a ainsi permis de repérer "plus de 160 lieux", à Paris. "On voit qu'il y a une prise de conscience", a expliquéde la fondation à franceinfo L'indignation semble avoir payé. Interpellée, la maire de Parisa demandé que ces barrières "soient retirées sans délais", rapporte son attaché de presse sur Twitter.Le dispositif a en effet été retiré mercredi matin, a constaté l'une des équipes de France 3 Paris Île-de-France