Paris : une femme de 72 ans interpellée pour 700 vols à l'étalage

C'est la responsable d'un magasin de jouets en bois du 17ème arrondissement de Paris qui, reconnaissant en octobre sur une annonce de vente en ligne dix-huit jouets dérobés dans sa boutique, a porté plainte. Ce lundi, quelques semaines plus tard, une septuagénaire a été arrêtée, a annoncé vendredi la préfecture de police. Elle est suspectée d'être l'auteur de 700 vols à l'étalage visant six enseignes.



Âgée de 72 ans , elle réside dans l'arrondissement. Depuis juin, 957 annonces auraient été publiées de son fait, proposant de vendre pour majorité des jouets, décrits comme neufs et toujours contenus par leur emballage d'origine. Selon la préfecture de police, elle aurait reconnu les vols, commis "par désoeuvrement". La perquisition de son appartement a également permis de retrouver plus de 1.000 articles et 40.000 euros en espèces.