Paris : nouvel incident sur la Foire du Trône, un couple légèrement blessé

Six semaines après un premier incident, un couple a été légèrement blessé dimanche à la Foire du Trône à bord du manège "La Boule". L'épisode s'est produit vers 18h30 sur la pelouse de Reuilly (12ème arrondissement), a-t-on appris de source policière, confirmant une information du Parisien Selon cette source, l'un des câbles qui tient le manège, une cage catapultée jusqu'à 45 mètres à plus de 100 km/h, s'est distendu. La boule, dans laquelle se trouvait le couple, a alors. L'homme et la femme, qui ont été conduits à l'hôpital, souffrent respectivement d'un traumatisme crânien et de douleurs cervicales et dorsales.Le 5 avril dernier,sur la même attraction. La barre métallique "de maintien" de l'un des sièges s'était décrochée durant un tour, causant une grosse frayeur pour les deux étudiants qui y avaient pris place. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat du 12ème arrondissement de Paris.