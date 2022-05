Paris : un campement installé Place de la Bastille pour alerter sur le sort des mineurs isolés

Un campement comprenant plusieurs de tentes a été installé ce samedi Place de la Bastille par l'association Utopia 56. Cet organisme souhaite alerter sur le sort des mineurs isolés.

Une association a installé samedi place de la Bastille à Paris un campement destiné à une trentaine de mineurs isolés afin d'alerter sur la situation de ces jeunes migrants à la rue, a constaté une journaliste de l'AFP. Des tentes individuelles s'alignaient à côté d'un barnum, une installation qui devrait rester en place "pour une durée illimitée", selon un communiqué de l'association d'aide aux migrants Utopia 56.

"L'objectif, c'est de demander la création de structures d'accompagnement et d'hébergement pour les mineurs isolés", a expliqué à l'AFP Pierre Mathurin, coordinateur d'Utopia 56 Paris.

L'association demande la reconnaissance et le respect de la présomption de minorité

L'association demande "la reconnaissance et le respect de la présomption de minorité, de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au recours effectif, partout en France, jusqu'à décision contraire du juge des enfants" lit-on dans son communiqué. "Ces jeunes se retrouvent à la rue en attendant que leur recours soit examiné par le juge des enfants alors qu'ils sont vulnérables et qu'ils ont souvent un parcours d'exil traumatique", a déploré son coordinateur parisien.

La semaine dernière, la Ligue des droits de l'Homme et une soixantaine d'autres associations ont appelé à "protéger d'urgence" les mineurs isolés, dénonçant les "carences" de l'État pour leur prise en charge.