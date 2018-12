Val d'Oise : le médecin “anti-génériques” gagne contre l'Assurance Maladie

Un médécin du Val d'Oise contre les génériques poursuivi par la CPAM

Il exerce depuis de nombreuses dans son cabinet de Saint-Brice-sous-Forêt dans le Val d'Oise. Et sa salle d'attente ne désemplit pas. Depuis plusieurs années et s'appuyant sur des cas graves qu'il a soigné, il refuse de prescrire des médicaments génériques. Il estime que certains d'entre eux sont même dangereux pour la santé. Il a donc décidé d'appliquer le principe de précaution. Le Docteur Julien Blain dénonce un scandale sanitaire.Mais il va à l'encontre des recommandations de l'Assurance Maladie. Dans le département huit de ses confrères ont déjà été épinglés. Le Docteur Julien Blain est sans aucun doute celui qui prescrit le moins de génériques.Le juge a en effet constaté des irrégularités dans la procédure de contrôle médical et de pénalité financière engagées par la CPAM.Une première victoire pour ce généraliste et ses patients venus nombreux le soutenir lors de l'audience. La CPAM a deux mois pour se pourvoir cassation.