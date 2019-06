Hellfest 2019 : tout ce qu'il faut savoir et même plus !

SLAYER - Repentless (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

un océan de tentes de camping / © Éric guillaud

© Météo France

Noël en juin, il n'y a pas de saison en enfer / © éric guillaud

Certains sont déjà sur site, notamment les techniciens et une partie des milliers de bénévoles, d'autres sont sur la route, dans l'avion, le train, le bateau, ou ne vont pas tarder à s'y retrouver. Pour tous ceux là et les autres, voici déjà de quoi se mettre dans le bain. Bon voyage et rendez-vous en enfer!C'est la quatorzième édition du Hellfest à Clisson avec toujours la même recette qui a fait sa renommée, du métal en pagaille mais pas que, le festival s'est ouvert depuis des années au punk rock et parfois même à d'autres genres comme l'électro. L'affiche dévoilée en novembre compte bien évidemment de grosses pointures internationales comme Def Leppard, Kiss, ZZ TOP, Slayer, Tool, Lynyrd Skynyrd mais aussi de nombreux groupes moins connus. Six scènes sur site, mais des concerts également tout autour, notamment sur la Hell Stage dans le Hell City Square ou au Metal Corner, sport bien connu des métalleux.156 groupes précisément qui viennent d'un peu partout, des États-Unis, de Norvège, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Suède, du Japon... et bien évidemment de France avec 27 représentants, un peu moins de 18% de la programmation totale.Les américains de The Obsessed ont annulé leur tournée. Par conséquent, leur concert prévu le dimanche 23 sous la Valley est annulé. Ils ne seront pas remplacés.Autant vous le dire tout de suite, trouver un pass à trois jours de l'événemement ne va pas être facile, ça ne l'est d'ailleurs pas depuis longtemps. Pour rappel, la vente des 50 000 pass en octobre dernier s'est faite en moins de deux heures. Vous pouvez toujours tenter votre chance sur ticketswap , unique site de revente approuvé par le Hellfest. Il existe d'autres sites qui peuvent en proposer comme ZePass ou Le Bon Coin mais attention aux arnaques...Vous en avez certainement entendu parler, le Knotfest investit les MainStages jeudi 20 juin. C'est un festival dans le festival avec en guest-star les Américains de Slipknot et une dizaine d'autres groupes parmi lesquels Rob Zombie, Sabaton, Amon Amarth ou encore le groupe allemand Powerwolf. Mais attention, vos Pass 3 jours Hellfest, si vous êtes parmi les 50 000 heureux détenteurs de ce précieux sésame, ne vous permettent pas d'accéder à cette quatrième journée de concerts. Le knotfest a sa propre billetterie, il reste d'ailleurs des places à 64,10€ sur weezevent ou un peu moins à la revente sur ticketswap En enfer, il fait souvent très chaud. Pour se désaltérer, les métalleux ont consommé en 2018 près de 400 000 litres de bière (un record), oui vous avez bien lu, de la bière distribuée sur les différents bars du site via des pipelines. De la bière mais aussi du vin, 17 000 litres, et de l'eau, beaucoup d'eau, surtout lors des deux dernières éditions particulièrement torrides.Signe de la forte popularité du festival, 1200 journalistes, 450 médias, spécialisés ou généralistes, ont couvert la 13e édition.Pensez à bien vérifier votre sac, ne pas oublier les boules Quies qui vous permettront de revenir avec des oreilles en bon état et d'éviter les bourdonnements la nuit venue ou pire une perte auditive définitive. Vous aurez aussi besoin d'une tente, d'un duvet, de quelques vêtements bien secs et en option bien repassés, de quoi manger et faire une toilette de chat, un tire-bouchon ou décapsuleur, quelques pansements et médicaments pour les bobos du quotidien...Pour le Hellfest, c'est plus de 23 millions d'euros, pour le festivalier lambda, il faut compter 400 € de dépense moyenne...Question essentielle. Après un printemps souvent froid et humide, l'été pourrait bien s'inviter le temps du festival, c'est du moins ce que laisse supposer les prévisions de Météo France. Pas de canicule comme en 2017 mais une météo de saison avec du soleil et de belles températures comprises entre 24 le jeudi et 28 le dimanche. Ça peut encore bouger, pour l'actualisation c'est ici ...Depuis 2010, le Hellfest a mis en place un accueil spécifique pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Parking, camping, espaces sanitaires, navettes, espaces aménagés sur le site... rendez-vous sur la page Facebook Pmr/Psh Handicap Hellfest ou au pôle accueil au rond-point guitare, une trentaine de bénévoles vous y attend....La météo ne s'annonçant pas particulièrement caniculaire, mieux vaut prévoir de quoi se couvrir le soir venu, de bonnes chaussures, un chapeau et de quoi se faire remarquer ou plus exactement se faire repérer par les copains au milieu de la foule, au risque de passer 3 jours dans la solitude, enfin presque. Une veste rose fluo ou un costume de Père Noël, de Mère Noël ou de lutin peut aider...Inutile de vous précipiter sur le stand du festival au Hell City Square, il n'y aura pas cette année de billets en prévente pour l'édition suivante, la quinzième, qui se jouera en 2020...