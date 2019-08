Voyage à Nantes : les 700 statues de la place Royale à vendre

402 € pour le christ

C'est l'œuvre de Stéphane Vign y, plus de 550 statues antiques posées en étoile autour de la fontaine de la place Royale. C'est l'une des étapes artistiques du Voyage à Nantes 2019.Aucune n'a été sculptée par l'artiste, elles ont été commandées à la société "Le Bon Vivre" basée à Rians, entre Bourges et Sancerre, dans le Cher."On avait déjà travaillé avec cet artiste il y a quelques années, nous a raconté Antonio Lopes le patron. On l'a dépanné pour cette création. Il faut pouvoir produire des quantités comme ça !"700 statues avaient été commandées car il en fallait aussi en secours, en cas de vandalisme.C'est un prêt/location au Voyage à Nantes et maintenant elles sont toutes à vendre. Il suffit d'aller sur le site de l'entreprise Le Bon Vivre . Il y a un onglet promo où les prix sont détaillés.Ainsi, un Christ Rédempteur grand modèle se vend 402.40 €, un sanglier 133.60 € et une femme dénudée 198.40 €. Ce qui correspond semble-t-il à -20% par rapport aux prix catalogue.Une cinquantaine ont été déjà vendues, il y a donc encore du choix."On a des clients qui ont beaucoup de goût assure Antonio qui fait réaliser ces statues en Italie, au Portugal et en Espagne. Dans un jardin c'est magnifique !"On veut bien le croire.Certaines ont déjà été enlevées et à partir de ce lundi 2 septembre la place sera vidée de ses personnages."J'espère qu'il y aura une compensation pour les statues qui ont été dégradées" s'inquiète Antonio très heureux toutefois que le public ait apprécié la création de Stéphane Vigny."Ça nous fait connaître !" conclut-il.Précision : la fontaine de la place Royale n'est pas à vendre.