Nantes, journée contre l'homophobie : on repeint les marches des fiertés... mais peut-être pas complètement

La peinture sur le haut des marches est particulièrement dégradée / © France 3 Olivier Quentin

Repeint en un temps record

Laisser une partie dégradée

"On agit le plus vite possible"



L'escalier de la rue Beaurepaire à Nantes avait été peint aux couleurs de l'arc-en-ciel en juin 2018 à l'occasion de la Marche des Fiertés (Gay Pride), devenant ainsi les Marches de la Fierté.Dégradées à plusieurs reprises par des mouvements homophobes, ces marches ont toujours été repeintes aux couleurs symboles du mouvement gay et lesbien. Mais elles se dégradent.Cette année encore, le centre LGBTI de Nantes, rebaptisé Nosig (Nos Orientations Sexuelles et Identités de Genre,) ressort les pinceaux pour redonner de l'éclat à ces marches. Et ce sera ce vendredi 17 mai, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie."La dernière fois qu'on a appelé les Nantais à venir repeindre ces marches, raconte Noé Parpet, le Président du Centre LGBTI Nosig, on a eu tellement de monde que tout a été repeint en un temps record."L'opération se fait avec le soutien de la Ville de Nantes qui, chaque année, subventionne l'association Nosig.Mahaut Bertu, élue en charge de la lutte contre l'homophobie et au suivi des associations LGBT, sera d'ailleurs présente vendredi lors de la remise en couleur des marches.Cette fois-ci, les participants décideront de repeindre entièrement ou de laisser une partie dégradée pour montrer les violences que subissent encore les personnes de sensibilité gay, lesbienne ou transexuelle.Le centre LGBT Nosig de Nantes appelle à se rassembler dans un premier temps vendredi Place de l'Ecluse, près du Cours des 50 Otages à 14h où se tiendra jusqu'à 18h un village associatif. Nosig y aura son stand mais aussi l'association des parents et futur parents gay et lesbien, l'association Contact et l'Autre Cercle qui lutte contre l'homophobie dans le monde du travail.A 16h, une marche est prévue en direction des escaliers de la rue Beaurepaire, un peu plus haut sur le Cours. Sur place, il sera proposé de participer à la rénovation des marches aux couleurs arc-en-ciel.Enfin à 18h, rassemblement contre la transphobie à l'initiative de l'association Transinteraction Quant à savoir si, comme cela avait été évoqué, les Marches de la Fierté pourront être "protégées" par une démarche auprès de la Conservation Régionale des Monuments Historiques, la réponse est à ce jour négative. Il s'agit d'une œuvre peinte et éphémère.

"On nettoie chaque fois qu'il y a des dégradations explique-t-on à la Ville, comme partout ailleurs mais on agit le plus vite possible sur ce lieu où il y a parfois en plus des messages indésirables."

Les réactions restent encore partagées sur le message associé à ces "Marches de la Fierté" / © France 3 Olivier Quentin

Et sur place, qu'en pensent ceux qui empruntent l'escalier de la rue Beaurepaire ?



"Je pensais que c'était un travail de graphistes" nous répond cet homme qui ne connaissait pas l'origine de cette œuvre.



"Ça donne des couleurs à cet endroit qui était un peu gris" apprécie cette dame qui descend les escaliers.



"Ça donne un peu de vie"



Réactions de Clément et Vincent, deux étudiants : "Au delà du symbole, ça donne un peu de vie." Et le symbole justement ? "C'est un message de tolérance."



Le constat n'est pas partagé par tous. Cette retraitée octogénaire ne cache par son dégoût : "C'est une drôle de génération, j'ai quatre enfants, heureusement pas un n'est comme ça..."



Les Marches de la Fierté ne seront pas classées au titre des Monuments Historiques mais le Centre LGBTI s'est engagé à les entretenir et à les repeindre autant de fois qu'il le faudra.





A noter que la prochaine Gay Pride aura lieu à Nantes le samedi 1er juin, la manifestation partira à 14h de la place de Bretagne.