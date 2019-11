Nantes : journée sans tram ni bus sur l'ensemble du réseau Tan après l'agression d'un conducteur

#Infotrafic suite à une agression d'un de nos conducteur hier soir, le personnel du dépôt du St Herblain n'a pas pris son service. Les lignes suivantes ne circulent pas pour le moment#Tan3 #TanC2 #TanC3 #TanC20 #Tan12 #Tan50 #Tan54 #Tan86 — Réseau Tan (@reseau_tan) November 6, 2019

Après l'agression d'un conducteur mardi soir, "le personnel du dépôt de Saint-Herblain n'a pas pris son service", ce mercredi matin, comme le souligne la Tan sur son compte Twitter.Vers 9 heures, la direction de la Semitan a pris la décision d'interrompre l'ensemble de ses lignes trawmay et bus pour la journée.L'agression du conducteur s'est déroulée mardi soir vers 21 heures à hauteur de la station Trocardière sur la ligne 3. Après la découverte d'un colis suspect, un conducteur d'un tramway a fait évacuer sa rame. Un groupe de trois jeunes gens a refusé de quitter le tram, bloquant les portes.Ils s'en sont alors pris au conducteur lui portant des coups au visage. "Il avait le visage tuméfié et en sang. Sur le coup, ça avait l'air d'aller, sauf qu'il y a la répercussion psychologique le lendemain et, comme tout un chacun, on n'est pas fait dans notre boulot pour recevoir des coups", a expliqué Gabriel Magner, de la CFDT Semitan.Le conducteur de 35 ans a dû être admis aux Nouvelles cliniques nantaises dans la soirée. Une plainte a été déposée."La réponse judiciaire on voit bien qu'aujourd'hui elle n'est plus adaptée quand ce sont des jeunes comme ça", a poursuivi Gabriel Magner, "ils sont automatiquement relâchés parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose", "j'aimerais bien qu'on réfléchisse à d'autres solutions (...) ça pourrait être des travaux d'intérêt général, des choses comme ça. Il y a des rames, des rails à nettoyer"Ce mercredi matin, la direction de la Semitan a choisi d'interrompre le service pour la journée sur l'ensemble de ses lignes, "sauf les cars scolaires ce midi", précise-t-elle dans un communiqué.Dimanche soir, un jeune homme de 19 ans, démuni de titre de transport, s'est vu refuser l'accès à un bus par une conductrice à hauteur de l'avenue de l'Angevinière à Saint-Herblain. En compagnie d'un autre jeune de son âge, il a alors porté des coups de casque sur les vitres du véhicule et secoué la vitre anti-agression qui protège les conducteurs de bus.Quatre agents de la Semitan, appelés en renfort, ont été verbalement agressés et ont également reçu des menaces de mort. Les deux jeunes gens ont été interpellés, une plainte a été déposée contre eux. L'un des deux jeunes a été mis en cause et fait l'objet d'une composition pénale pour le 20 décembre prochain.Il faut remonter à septembre 2008 pour voir une telle paralysie du réseau de la Semitan. A l'époque, une conductrice était morte écrasée par son propre bus devant le collège Gutenberg à Saint-Herblain, également avenue de l'Angevinière. Elle était sortie de son véhicule pour réactiver les boutons de purge actionnés par des collègiens qui étaient descendus du bus."Les portes se sont alors refermées, entraînant la remise en libération des freins sur porte", avait alors expliqué la Semitan. Le frein à main n'ayant pas été mis, le bus a alors commencé à dévaler la rue. C'est en voulant le retenir que la conductrice a trébuché et s'est fait écraser.