Nantes : le Vlipp, média associatif étudiant perd sa page Facebook à cause d'un nu

LUNDI 6 MAI Apparemment, la décision de Facebook est prise : La page du Vlipp n'a plus sa place sur sa plateforme. Quelqu'un a des infos sur les possibilités que nous avons pour contester cette décision ? #censure #Facebook — Le Vlipp (@vlipp) May 6, 2019

© Capture écran Page Facebook Festival Turbulences

La fédération française de naturisme avait subi la même sanction la semaine dernière, à la veille de son congrès organisé à Saint-Brévin-les-Pins.Dans le cas du Vlipp, les étudiants vidéastes de l'association ont couvert début avril le festival culturel Turbulences sur le campus nantais du Tertre.Les étudiants ont filmé dans le cadre de leurs reportages, la pièce "Démée" du collectif Bande de Bleus. Dans cette pièce, la comédienne Anaïs Barbier se dénude entièrement, et c'est cette image qui a provoqué la suppression totale de la page Facebook du Vlipp, le 2 mai dernierL'équipe du média étudiant a tenté de se justifier et prouver sa bonne foi (démarche associative, journalistique, culturelle) auprès de la direction française du réseau social, pour l'instant sans succès.Paradoxe de l'histoire, le lien vers la vidéo incriminée est toujours actif sur la page Facebook du festival Turbulences.Naturistes, artiste nue sur scène... le réseau social américain a toujours bien du mal à faire la différence entre nu et pornographie.Début 2018, un internaute avait vu sa page Facebook supprimée après avoir publié des images du Tableau "l'origine du Monde" de Gustave Courbet. L'affaire s'était terminée au tribunal.