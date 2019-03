Non, le CHU de Nantes n'a pas lancé d'appel aux dons urgent pour sauver une petite fille

🔺ATTENTION 🔺



Sur FB et autres RS circule un soit disant appel d'urgence du CHU de Nantes pour une donation de sang est partager en masse.

En effectuant une simple recherche google on tombe en premier lien sur l'article suivant : https://t.co/pWbMQatb7G



Faites attention ! pic.twitter.com/2fWgM4A6NW — Elscer (@Elscerlc) 2 mars 2019

Il est de retour ! Il s'agit de messages frauduleux que nous vous demandons de ne pas partager SVP. Et si vous souhaitez en savoir plus, c'est par ici : https://t.co/XgcaAqFhyN — CHU de Nantes (@CHUnantes) 13 mai 2018

Le @CHUnantes a constaté la résurgence d'une fausse rumeur, qui prétend que le centre hospitalier a lancé un appel aux dons de sang pour sauver une petite fille. Et rappelle que seul l' @EFS_Officiel est habilité à faire des appels aux dons https://t.co/yob84LdItd pic.twitter.com/xc9Joc9BHQ — France 3 Pays de la Loire (@F3PaysdelaLoire) 13 mai 2018

"Vous ne verrez jamais passer un appel comme ça"

C'est potentiellement un canular nuisible

Vous ne verrez jamais passer un appel aux dons comme ça de la part de l'EFS, et non plus de la part d'un hôpital qui sait qu'il doit s'adresser à nous.



Le @CHUnantes a constaté la résurgence d'une fausse rumeur, qui prétend que le centre hospitalier a lancé un appel aux dons de sang pour sauver une petite fille. Et rappelle que seul l' @EFS_Officiel est habilité à faire des appels aux dons https://t.co/yob84LdItd pic.twitter.com/xc9Joc9BHQ — France 3 Pays de la Loire (@F3PaysdelaLoire) 13 mai 2018

L'histoire a maintenant plus de dix ans, et elle revient régulièrement par chaîne de mails ou via les réseaux sociaux. Ces derniers temps, on la voit revenir sur les réseaux sociaux, dont Twitter, avec un message partagé plusieurs milliers de fois.On le répète encore une fois :pour sauver une petite fille. Celui d'Angers non plus.Un des messages relayant le faux appel :Sur le message partagé sur les réseaux sociaux, un certain docteur Riaudeau serait à la recherche d'un donneur compatible pour sauver Lucie, une petite fille d'un an hospitalisée à Angers et atteinte d'une grave leucémie. Sauf queLorsqu'on tente de joindre le numéro de téléphone présent sur l'appel, on tombe sur un comme l'a constaté notre collègue de franceinfo dans sa chronique "Le vrai du fake" . En appelant directement l'hôpital, on lui confirme que. Au téléphone, le standard du CHU précise que ce canular revient régulièrement.Le Centre hospitalier universitaire de Nantes a même publié en 2012 un communiqué sur son site internet . "Ce message mensonger amène de très nombreuses personnes à chercher à joindre les CHU de Nantes et Angers; bien que motivés par de très bonnes intentions,", précise l'hôpital.Au départ de cette histoire, il y a bien un peu de vrai. En 2003, une petite fille, Noélie, souffrait d'une leucémie rare et a pu bénéficier d'une greffe. Elle est malheureusement décédée depuis.indiquait sur franceinfo fin août 2017 le docteur François Charpentier, directeur collecte et production à l'Établissement français du sang (EFS)."Ce n'est pas comme ça qu'on fait quand on a besoin de trouver soit du sang soit un donneur de moelle", ajoute-t-il. "Quand un malade a besoin de quelque chose de rare, on va le trouver dans nos ressources, sinon on va le rechercher dans des réserves congelées."avec des gens qui ont vraiment des groupes très rares. À ce moment-là,les quelques donneurs qui correspondent très précisément au besoin. On ne va pas faire un appel qui va provoquer un afflux massif de gens qui, en plus, ne conviendront pas."

Toutes les (bonnes) informations sur le don du sang ou de moelle osseuse sont disponibles sur le site de l'Établissement français du sang, le seul opérateur habilité en France.

Réécoutez la chronique de franceinfo en date du 30 août 2017 (à partir de 3mn 40s) :