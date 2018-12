Angers : polémique autour de la cantine du lycée Jean Moulin

C’est inadmissible, les enfants sont obligés de se nourrir dans leur chambre d’internat, c’est grave. Je n’ai plus envie de payer,

Des "pratiques perfectibles"

Les photos postées sur le compte Instagram sont éloquentes et feraient frémir n’importe quel parent d’élève : orange et yaourt moisis, pâtes baignant dans l'huile, vaisselle et couvert sales, fuite d’eau dans le self, les élèves du lycée Jean Moulin d'Angers ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour interpeller la direction du lycée.Alertés par leurs enfants, en particulier lesqui subissent une double peine, les parents ont informé les représentants des parents d’élèves. Un courrier a été envoyé à la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, dans laquelle les élus des parents d’élèves soulignent "la mauvaise qualité sanitaire et gustative des repas, et le manque de diversité des menus" et regrettent "le recours régulier à des plats surgelés, pizza et croque-monsieur et le manque de crudités et légumes verts dans les menus".s’insurge une maman dont le fils est interne en terminale. Elle paie 1 700 euros de cantine à l’année.Elle nous explique que la qualité des repas servis à la cantine s’est dégradée depuis le mois de novembre, du fait de l’absence pour maladie de deux cuisiniers sur trois, mais "cela ne justifie pas de leur servir de la nourriture périmée", s'exclame-t-elle.Dans un courrier adressé aux représentants des parents d'élèves, la région des Pays de la Loire se dit mobilisée par la situation et convient que "plusieurs absences d'agents de restauration a profondément désorganisé l'activité". Une solution pérenne semble cependant avoir été trouvée, la région annonceConcernant la qualité des repas servis aux lycéens, la région souligne qu'"un conseiller restauration s'est d'ores et déjà rendu dans l'établissement pour effectuer une première analyse du fonctionnement de la restauration" et précise qu'"une trajectoire de redressement de la restauration scolaire du lycée Jean Moulin devra envisager l'ensemble des piste d'amélioration : il est possible que la pratique professionnelle des agents régionaux soit", ajoutant "qui leur sont fournis par l'établissement pour préparer les repas méritera sans doute également d'être examinée."