DIRECT. Une fin de match de folie envoie Le Mans FC en Ligue 2

#foot #GFCALMFC même début de match qu’à l’aller avec déjà deux occasions mancelles dont une énorme de @SD51DI sur le poteau ! — Anthony Brulez (@AnthonyBrulez) 2 juin 2019

#GFCALMFC 0⃣-0⃣



⏱ 29' | Crehin enroule du pied gauche après un très beau mouvement collectif fait de remises. Ça lèche le poteau droit d'Oberhauser !#AllezLEMANSFC — LE MANS FC Officiel (@LEMANSFC) 2 juin 2019

#foot #barrages #GFCALMFC 0-0 mi-temps. Tout reste jouable pour @LEMANSFC qui s’est fait bousculer en toute fin de première période sans toutefois concéder de grosses occasions. #Armand est le plus dangereux côté corse. Tout est encore possible — Anthony Brulez (@AnthonyBrulez) 2 juin 2019

#GFCALMFC 0⃣-1⃣



⏱ 73' | CETTE FOIS, IL Y EST ! BUT DE RÉMY BOISSIER ! 1-0 POUR LES MANCEAUX !#AllezLEMANSFC pic.twitter.com/RqJEK6kLC8 — LE MANS FC Officiel (@LEMANSFC) 2 juin 2019

C'est magique, c'est incroyable, on va savourer comme jamais - Mamadou Soro



Le scénario est exceptionnel - Thierry Gomez, président du Mans FC

2/2 plusieurs individus qui avaient des comptes à régler avec des supporters de @LEMANSFC ont tenté de casser les vitres de notre véhicule pour en venir aux mains. Nous sommes tous choqués, heureusement la sécurité du club est intervenue — Jonathan Lateur (@jonathanlateur) 2 juin 2019

"Ce type de match doit nous faire grandir"

Mardi soir, en match aller de barrage L2/National, Le Mans FC s'est incliné 2-1 sur sa pelouse du MMArena face au Gazélec d'Ajaccio.Ce dimanche soir, les hommes de Richard Déziré avaient donc fort à faire pour espérer retrouver la Ligue 2 la saison prochaine.Et ils ont décidé de ne pas s'en laisser compter en ce début de rencontre. 4e minute de jeu, le tir de Diarra trouve le poteau ajaccien.25e minute du match, les Ajacciens pensent ouvrir le score par Romain Armand mais l'arbitre, Mikaël Lesage, signale un hors-jeu du joueur corse.Trois minutes plus tard, Le Mans FC se crée une belle occasion par Vincent Créhin qui récupère le ballon à l'entrée de la surface. Malheureusement pour les Manceaux, son tir échoue à quelques centimètres du but corse.Nouvelle occasion mancelle à la 34e, David Oberhauser se retrouve contraint de boxer le coup-franc frappé par Rémy Boissier.Score à la mi-temps : 0-0.De retour des vestiaires, c'est Ajaccio qui se montre dangereux à l'image de Romain Armand dont la tentative est sortie par le pied gauche de Nicolas Kocik.59e minute de jeu, Le Mans croit enfin ouvrir le score par Stephen Vincent. Le but est refusé par la VAR, l'assistance vidéo.Finalement les Manceaux s'accrochent et finissent par ouvrir le score à la 73e minute par Rémy Boissier.Les Ajacciens obtiennent un pénalty à la 93e minute du match, arrêté par Kocik. Les Manceaux y croient encore et c'est Mamadou Soro qui expédie Le Mans FC en Ligue 2.Score final : 0-2 pour les Sarthois qui retrouvent le monde du foot professionnel 6 ans après être redescendus en Division d'honneur.En fin de rencontre, les supporters du Mans FC ont été pris à partie par des supporters du Gazélec.A noter également, qu'avant la rencontre, des supporters corses s'en sont pris à certains de nos confrères sarthois."On a cinq jours pour récupérer, mais il me semble qu'on a malgré tout des possibilités", déclarait Richard Déziré, l'entraîneur manceau, mardi soir à l'issue du match contre les Corses , "ce type de match doit nous faire grandir, on a cinq jours pour prendre un peu d'expérience"."Je pense qu'il va falloir bien analyser à la fois les raisons de ce résultat mais aussi quels sont les points sur lesquels on peut s'appuyer de manière objective pour dimanche les mettre en danger et trouver des bonnes raisons d'y croire", analysait Thierry Gomez, le président du Mans FC, jeudi sur le plateau de #USBFoot.