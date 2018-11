Castellane : le Mandarom condamné à remettre en état le site du temple-pyramide inachevé

Nous sommes très satisfaits évidemment mais nous craignons que cela aille en Cassation. Nous ne lâcherons jamais

Site dénaturé

Il ressort à l'évidence des photographies produites que le site a été dénaturé et la montagne véritablement "scalpée."



6 mois pour ouvrir le chantier

C'est une victoire pour les défenseurs de l'environnement face aux adeptes du Mandarom, l'épilogue d'une longue procédure judiciaire.a réagi Josette Ferrato qui a poursuivi le combat de son défunt mari, Robert Ferrato, à la tête de l'Association Interdépartementale et Intercommunale pour la Protection de la Retenue de Fontainel'Evêque (AIIPRFE).La cour d'appel de Grenoble a condamné le Mandarom de Castellane à remettre le site sur lequel elle avait commencer les travaux d'un temple-pyramide dans les années 90.Dans son arrêt, la cour d'appel a estimé que les travaux engagés contrevenaient au Plan d'occupation des sols (POS) et "aux règles d'urbanisme", entraînant "une atteinte grave tant à la sécurité qu'à l'environnement".La condamnation a été assortie du versement deet de 20.000 euros pour les frais de justice à une association de défense de l'environnement et à un couple de riverains. La Cour a fixé un délai de six mois pour l'ouverture du chantier de réhabilitation à compter de la notification de l'arrêt et de trente mois pour sa réalisation, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans les deux cas.Le Mandarom à Castellane en vidéo :