Saint-André-les-Alpes : un tunnel ferroviaire s'effondre

[INCIDENT TUNNEL FERROVIAIRE] La RN 202 est ouverte à la circulation. Une voie est neutralisée afin de faciliter l'intervention des forces de secours pic.twitter.com/6vLIYgXdmU — Préfet des Alpes-de-Haute-Provence (@Prefet04) 20 février 2019

Un tunnel ouvert en 1892

Entrée Ouest du tunnel ferroviaire de la ligne Nice - Digne-les Bains, au col des Robines (Alpes-de-Haute-Provence). / © DR

L'effondrement s'est produit mercredi matin dans le tunnel au col des Robines. Selon les premiers éléments, des ouvriers travaillaient sur la ligne de chemin de fer Nice - Digne-les-Bains, quand l'accident s'est produit. Quatre personnes sont impliquées, a précisé la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence."Un ouvrier est porté manquant. Les trois autres sont pris en charge", indique la préfecture sur son compte Twitter.La circulation a été fermée sur la RN202, avant d'être rouverte partiellement à la circulation peu après midi. Les pompiers, la gendarmerie et le sous-préfet d’arrondissement sont sur place. Un Centre Opérationnel Départemental (COD) a été installé à la préfecture.Entre Saint-André-les-Alpes et Moriez, la ligne de chemin de fer passe sous le col des Robines à environ 940 m d'altitude grâce à un tunnel de 1 195 m de longueur, le souterrain de Moriez qui relie les vallées de l'Asse et du Verdon.En 120 ans d'existence, ce tunnel a connu de nombreux problèmes de structure qui ont nécessité de multiples interventions, notamment en raison de nombreuses infiltrations, selon l' Inventaire général du Patrimoine culturel Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.