Alpes-Maritimes : inquiets pour l'avenir de leur profession, les agriculteurs manifestent

aujourd'hui, on passe pour des méchants. On ne nous parle que de pesticides, de maltraitance animale... On est des gens responsables et l'image qui est donnée de nous est déplorable ...

Un rassemblement devant le Marché d'Intérêt National à #Nice06 est en cours avant la rencontre en préfecture. #sauvetonpaysan pic.twitter.com/DJgAT0GS2R — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) November 5, 2019

#manifestation

En raison d'une manifestation les conditions de circulation seront difficiles autour du Centre Administratif Départemental (notamment entre 10h30 et 12h30). Evitez le secteur ! — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) November 5, 2019

"Agriculture en danger" ou encore #sauve ton paysan ! Ce mardi matin, dans l es Alpes-Maritimes, les agriculteurs ont sorti leur tracteur.Trois cortèges au départ de la vallée de la Siagne (Mandelieu), de la route 6202 ( Nice) et du quartier de la Baronne (Saint-Laurent-du Var) convergent vers le Marché d'Intérêt National.Et ils sont en colère. Pour Michel Dessus, président de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, en tête du cortège de la Baronne,Il dénonce l'"agri-bashing", c'est-à-dire le dénigrement systématique du métier.Les Alpes-Maritimes comptent 800 agriculteurs tous secteurs confondus, qui exercent leur métier à titre principal. Ils sont 1 700 au total, si on compte ceux qui ont deux activités. Ils rappellent que dans ce département très urbanisé, il n’est pas possible d’avoir des produits locaux sans une agriculture de proximité soutenue et valorisée.Parmi les revendications :► un accès pour tous à une eau agricole► la reconnaissance de leur professionnalisme► une baisse de la pression administrative► que l'Etat soit garant pour les nouveaux installés► une volonté de sauver les éleveurs du loup► des retraites décentesUne délégation devrait être reçue en préfecture à la mi-journée. Le responsable de l'Etat précise qu'il vaut mieux éviter le secteur en raison de la manifestation.